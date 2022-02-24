Йоханнес Клебо отказался ехать в Тюмень на финал КМ и призвал FIS отобрать этап у России

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо заявил, что не поедет в Тюмень на финальный этап сезона-2021/2022 Кубка мира, если Международная федерация лыжного спорта (FIS) не перенесёт его. Также он призвал организацию отобрать этап у России.

«Теперь FIS должна показать, что берёт на себя ответственность, — проявить твёрдость. Надо перенести финал Кубка мира, проведение которого было запланировано в России.

FIS могла бы отреагировать намного быстрее и дать проведение финала Кубка мира Эстерсунду и Швеции. Я ожидаю, что FIS будет действовать сейчас. Лично у меня нет планов ехать соревноваться в страну, которая вторгается в другую страну», — приводит слова Клебо VG.

Проведение финала Кубка мира в Тюмени запланировано на период с 18 по 20 марта.