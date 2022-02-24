Шведские спортсмены не выступят на этапах КМ по ски-кроссу и лыжным гонкам в России

Шведская лыжная ассоциация объявила, что её спортсмены не примут участия в этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, который пройдёт 26-27 февраля в горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Челябинская область), сообщает Expressen.

Также Швеция не будет участвовать в финале Кубка мира по лыжным гонкам, если он не будет перенесён из России. С таким требованием Швеция обратилась в Международную федерацию лыжных гонок (FIS).

Шведские фристайлисты уже успели приехать в Россию и даже провести первые тренировки, но на старт соревнований не выйдут. Шведская ассоциация лыжного спорта потребовала от Министерства иностранных дел страны гарантировать безопасное возвращение спортсменов домой.

На финал Кубка мира по лыжным гонкам, проведение которого запланировано в Тюмени 18-20 марта, Швеция своих спортсменов отправлять не будет. Но надеется, что FIS примет решение о переносе соревнований в другую страну.