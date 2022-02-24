Лидер Кубка мира Марита Крамер рассказала о переживаниях из-за пропуска Олимпиады
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Лидер Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Марита Крамер из Австрии рассказала, как переживала вынужденный пропуск зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Спортсменка заразилась коронавирусом и не смогла принять участия в главном старте четырёхлетия.
«Это были ужасные дни, бессонные ночи. Я не хотела верить всему этому. Это был кошмар, который каким-то образом превратился реальность. Я попала в яму. Было ужасное ощущение, потому что ты каждый день встаешь, предвкушая Олимпиаду, но никаких соревнований внезапно нет. Конечно, в жизни спортсмена может быть несколько Олимпийских игр, но они проходят только раз в четыре года. Четыре года — это много, и всегда могут быть неожиданности», — приводит слова Крамер ORF Tirol.
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