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Финский лыжник Руусканен выиграл классическую разделку на ЧМ U23, Горбунов — 10-й

Финский лыжник Руусканен выиграл классическую разделку на ЧМ U23, Горбунов — 10-й
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Финский лыжник Арси Руусканен завоевал золотую медаль молодёжного чемпионата мира U23 в классической гонке с раздельного старта. Второй результат показал швед Лео Йоханссон, третьим стал норвежец Ховард Мусебю.

Лучший результат из россиян показал Иван Горбунов, замкнувший десятку сильнейших.

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира среди юниоров. U23. Лигна, Норвегия
Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 15 км. Классический стиль

1. Арси Руусканен (Финляндия) – 40.23,0.
2. Лео Йоханссон (Швеция) – отставание 6,7.
3. Ховард Мусебю (Норвегия) +28,1.
4. Сирил Фендрих (Швейцария) +30,2.
5. Мика Вермюлен (Австрия) +34,1…
10. Иван Горбунов (Россия) +46,4…
15. Виктор Семёнов (Россия) +58,4…
17. Денис Филимонов (Россия) +1.12,3…
31. Дмитрий Жуль (Россия) +2.02,3.

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