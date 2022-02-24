Лыжница Терезе Йохауг не поедет на финал Кубка мира в Тюмень
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг не приедет в Тюмень для участия в финале Кубка мира в случае, если Международная федерация лыжных гонок (FIS) не перенесёт соревнования оттуда в другую страну, сообщил менеджер спортсменки Йорн Эрнст.
«Мы надеемся, что FIS позаботится о том, чтобы перенести финальный этап Кубка мира в другое место. А если этого не произойдёт, Терезе воздержится от участия», – приводит слова Эрнста Dagbladet.
Ранее стало известно, что в Тюмень на финал Кубка мира не поедет пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо. Он также призвал FIS отобрать этап у России.
Проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени запланировано на период с 18 по 20 марта.
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