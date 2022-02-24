В FIS заявили, что решение о проведении финала Кубка мира в Тюмени примут 25 февраля
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Генеральный секретарь Международной лыжной федерации (FIS) Мишель Вион заявил, что организация примет решение о проведении, переносе или отмене финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам в пятницу, 25 февраля. Соревнования должны пройти в Тюмени 18-20 марта.
«Мы получили много мнений из разных стран. Мы весь день обсуждали этот вопрос и проводили консультации. Решение о финале Кубке мира по лыжным гонкам примем в пятницу.
Многие страны уже заявили, что не разрешат своим спортсменам въезжать в Россию. С нами связывались и многие международные спортивные федерации, которые говорили, что спортсмены не хотят ехать в Россию для участия в лыжных соревнованиях», — приводит слова Виона Ilta-Sanomat.
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