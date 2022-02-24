FIS обсудит с организаторами отмену этапа Кубка мира по фристайлу в Челябинской области
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Генеральный секретарь Международной лыжной федерации (FIS) Мишель Вион высказался об этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, который согласно календарю должен пройти 26-27 февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области.
«Норвегия, Швеция и Канада уже объявили, что их спортсмены не будут принимать участие, а немедленно разъедутся по домам. Угрозы безопасности нет, но организаторы также должны гарантировать спортсменам безопасное возвращение домой с места проведения соревнований. Это может стать проблемой, а также достаточной причиной для отмены гонки организаторами. FIS уже не может отменить соревнования, но организаторы могут, что мы сегодня и обсудим», — приводит слова Виона Ilta-Sanomat.
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