Федерико Пеллегрино заявил, что готов поехать на финал КМ в Тюмень, если так решит FIS
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Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино завил, что готов поехать в Тюмень, где 18-20 марта должен пройти финал Кубка мира, если такое решение примет Международная федерация лыжных гонок (FIS).
«Не думаю, что соревнования пройдут в Тюмени из-за того, чему мы сегодня стали свидетелями. Знаю, что спорт и политику не следует смешивать, но в то же время мы живём в мире, где всё взаимосвязано. Мы все хотим мира.
Я поступлю так, как решит FIS. Если Международная федерация сочтёт, что проведение соревнований по лыжным гонкам в России безопасно и нормально, я тоже поеду туда. Как делал это во время пандемии коронавируса. Я являюсь частью этой организации, поэтому доверяю их мнению», — приводит слова Пеллегрино Ilta-Sanomat.
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