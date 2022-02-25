Финские лыжницы Люлюнперя и Йоэнсуу отказались ехать в Тюмень на финал Кубка мира

Финские лыжницы Катри Люлюнперя и Ясми Йоэнсуу объявили, что не поедут в Тюмень, где в марте должен состояться финальный этап Кубка мира.

«В связи со сложившейся ситуацией я сообщила ассоциации, что не поеду в Россию на заключительный этап Кубка мира, даже если меня выберут в команду», — написала Люлюнперя в своём «твиттере».

«В связи со сложившейся ситуацией я приняла решение, что не буду участвовать в соревнованиях Кубка мира в России, хотя их и планируют провести там. Моя позиция заключается в том, что этап ни в коем случае нельзя проводить в России в этой ситуации, и я от имени всех спортсменов выражаю надежду, что соревнования будут перенесены. Спорт важен, но в мире есть вещи поважнее», — написала Йоэнсуу в «сториз» своего «инстаграма».

Проведение финала Кубка мира в Тюмени запланировано на период с 18 по 20 марта.