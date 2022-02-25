Этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области отменили. Команды покидают Россию

Этап Кубка мира по фристайлу в ГЛК «Солнечная долина» (Челябинская область), который должен был состояться 26 и 27 февраля, отменили. Такое решение приняли организаторы соревнований из-за того, что спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды. Об этом сообщает издание Ura.ru, ссылаясь на информацию от пресс-службы правительства области.

«Этап Кубка мира по фристайлу, который должен был пройти в «Солнечной долине» в ближайшее воскресенье, не состоится. Это связано с тем, что спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды. Они покидают Российскую Федерацию», — сообщили в пресс-службе.

Ранее российская лыжница Юлия Ступак отказалась отвечать на вопрос финских журналистов, должна ли Тюмень принять финал Кубка мира по лыжным гонкам.