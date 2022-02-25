Тренер сборной России рассказал, как у лыжниц отобрали по фотофинишу золото юниорского ЧМ

Тренер юниорской сборной России по лыжным гонкам Артемий Гельманов рассказал, как у лыжниц отобрали золотые медали в эстафете на юниорском чемпионате мира, который проходит в Лигне (Норвегия).

Напомним, на финише гонки сложилась противоречивая ситуация. Изначально победу отдавали сборной России, команду объявили победителем, россиянки успели порадоваться. В протоколе отрыв России от Норвегии, занявшей второе место, составлял 0,2 секунды, который затем уменьшился до 0,1 секунды. Вскоре после этого изучили фотофиниш, по итогам которого выяснилось, что победила Норвегия. Итоговый отрыв норвежек от россиянок составил 0,1 секунды.

«Несколько минут мы были чемпионами. А затем нас просто поставили перед фактом, что победа присуждена сборной Норвегии по фотофинишу. Но нам этот фотофиниш не показали.

Уверен, у жюри были чёткие видеоматериалы и фотографии. Но было бы корректно показать их сборной России сразу после финиша, объяснить, что к чему. Ситуация на самом деле была спорной. Никого из российской делегации в комнату заседания жюри не пустили. Затем уже наш старший тренер Владимир Данилович Тимофеев рассказал, что двое судей были на стороне Норвегии при разборе фотофиниша, двое – на стороне России. Если мнения разделились, значит, и фотофиниш не дал однозначного ответа.

Технический делегат Анна Роза отдала свой голос в пользу Норвегии. Но ситуация, повторю, более чем странная, поскольку при фотофинише не должно быть никаких споров», — рассказал Гельманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.