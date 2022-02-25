Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась ехать в Тюмень на финал Кубка мира

Норвежская лыжная ассоциация постановила, что сборная Норвегии не поедет в Тюмень на финальный этап сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам, проведение которого запланировано на период с 18 по 20 марта. Об этом сообщает норвежское издание VG.
Ранее аналогичное решение приняли в сборной Финляндии. Предполагается, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) может перенести этап в другую страну или отменить его.
Напомним, на этапе Кубка мира в Тюмени в программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.
В личном зачёте Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Клебо (1183 очка), опережающий россиянина Александра Большунова (815 очков). У женщин лидирует россиянка Наталья Непряева (843 очка), опережающая шведку Эббу Андерссон (648 очков).
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