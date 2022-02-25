Российских лыжников могут отстранить от этапа Кубка мира в Хольменколлене
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Президент Норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте рассказал, что на следующей неделе будет обсуждаться вопрос, могут ли российские лыжники участвовать в этапе Кубка мира в Хольменколлене. Об этом сообщает норвежское издание VG. Проведение этапа в Хольменколлене запланировано на период с 4 по 6 марта.
«Я понимаю, что этот вопрос будет обсуждаться. На данный момент мы были сосредоточены на том, чтобы этапы в России не проводились, и на защите украинских спортсменов, которые в настощее время находятся в Норвегии. Это принципиальный вопрос», — добавил чиновник.
Ранее Международная федерация лыжного спорта отобрала у Тюмени право проведения финального этапа сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам. Он должен был пройти с 18 по 20 марта.
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