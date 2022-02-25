Большунов и Терентьев примут участие в спринте свободным стиле на этапе Кубка мира в Лахти

Завтра, 26 февраля, стартуют спринтерские гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

В 13:55 стартует квалификационная гонка у мужчин. От сборной России в заезде примут участие 6 лыжников.

Старт-лист российских лыжников на спринтерскую гонку этапа КМ в Лахти:

23. Александр Терентьев

27. Глеб Ретивых

29. Александр Большунов

46. Илья Семиков

50. Сергей Ардашев

53. Иван Якимушкин.

Напомним, в Тюмени не состоится заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. Он должен был проходить с 18 по 20 марта. Также появилась информация, что российских лыжников могут отстранить от этапа Кубка мира в норвежском Хольменколлене. Проведение этапа в этом городе запланировано на период с 4 по 6 марта.