«Наши парни вам уши надерут». Губерниев — о слухах про отстранение россиян в Холменколлене

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о слухах про отстранение российских лыжников от этапа Кубка мира в Холменколлене.

«О, норвежские лыжники не хотят видеть нашу команду на этапе в Холменколлене! Ещё бы. Вам, норвежцы, в мужском марафоне наши парни во главе с Большуновым уши надерут. Это понятно! А Непряева Кубок мира заберёт! Страшно, да, норвежцы?» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Напомним, президент Норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте рассказал, что на следующей неделе будет обсуждаться вопрос, могут ли российские лыжники участвовать в этапе Кубка мира в Хольменколлене. Проведение этапа там запланировано на период с 4 по 6 марта.

Ранее Международная федерация лыжного спорта отобрала у Тюмени право проведения финального этапа сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам. Он должен был пройти с 18 по 20 марта.