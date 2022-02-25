FIS запретила российским лыжникам использовать на соревнованиях гимн и флаг

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) запретила российским спортсменами выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с использованием гимна страны.

«Совет FIS единогласно решил, что в соответствии с рекомендациями МОК для международных федераций, все российские спортсмены могут продолжать участвовать во всех соревнованиях FIS. Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и названием страны, хотя на всех официальных мероприятиях, включая церемонии, будут использоваться флаг и гимн FIS», — говорится в заявлении организации.

Ранее сегодня, 25 февраля, FIS отменила все этапы Кубка мира по лыжным гонкам, фристайлу и прыжкам на лыжах с трамплина, которые должны были пройти в России до окончания сезона.