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FIS запретила российским лыжникам использовать на соревнованиях гимн и флаг

FIS запретила российским лыжникам использовать на соревнованиях гимн и флаг
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) запретила российским спортсменами выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с использованием гимна страны.

«Совет FIS единогласно решил, что в соответствии с рекомендациями МОК для международных федераций, все российские спортсмены могут продолжать участвовать во всех соревнованиях FIS. Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и названием страны, хотя на всех официальных мероприятиях, включая церемонии, будут использоваться флаг и гимн FIS», — говорится в заявлении организации.

Ранее сегодня, 25 февраля, FIS отменила все этапы Кубка мира по лыжным гонкам, фристайлу и прыжкам на лыжах с трамплина, которые должны были пройти в России до окончания сезона.

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