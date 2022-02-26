В Норвегии заявили, что не будут вводить дополнительные санкции против российских лыжников

Федерация лыжных гонок Норвегии заявила, что не будет вводить дополнительные санкции против российских лыжников, кроме тех, что приняла международная федерация.

Ранее Норвегия намеревалась обсудить вопрос участия россиян в этапе Кубка мира в Хольменколлене, который пройдёт с 4 по 6 марта

«Норвежская лыжная ассоциация не может и не будет вводить санкции, если это не следует из совместного международного решения, принятого FIS.

В то же время Норвежская ассоциация лыжного спорта решительно осуждает нарушение Россией международного права посредством нападения на Украину и украинский народ.

Что касается въезда в Норвегию, то это неподконтрольно спортивному руководству и регулируется норвежскими властями», — цитирует пресс-релиз Норвежской лыжной ассоциации TV 2.