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В Норвегии заявили, что не будут вводить дополнительные санкции против российских лыжников

В Норвегии заявили, что не будут вводить дополнительные санкции против российских лыжников
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Федерация лыжных гонок Норвегии заявила, что не будет вводить дополнительные санкции против российских лыжников, кроме тех, что приняла международная федерация.

Ранее Норвегия намеревалась обсудить вопрос участия россиян в этапе Кубка мира в Хольменколлене, который пройдёт с 4 по 6 марта

«Норвежская лыжная ассоциация не может и не будет вводить санкции, если это не следует из совместного международного решения, принятого FIS.

В то же время Норвежская ассоциация лыжного спорта решительно осуждает нарушение Россией международного права посредством нападения на Украину и украинский народ.

Что касается въезда в Норвегию, то это неподконтрольно спортивному руководству и регулируется норвежскими властями», — цитирует пресс-релиз Норвежской лыжной ассоциации TV 2.

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