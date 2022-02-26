Клебо раскритиковал FIS за колебания в принятии решения отменить финал КМ в Тюмени
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо раскритиковал Международную федерацию лыжных гонок (FIS) за медлительность в вопросе принятия решения по отмене финала Кубка мира в Тюмени.
«Это должно было произойти давным-давно. Прежде всего им необходимо было держать руку на пульсе и оперативно принимать меры. Они могли бы сделать это раньше, теперь это сделано, и это, безусловно, хорошо, потому что о проведении соревнований там не могло быть и речи.
Я ожидал, что они примут решение раньше, но FIS этого не сделала. Всё требует времени, но, очевидно, есть вещи, которые я не могу контролировать. Но я точно считаю, что нам не стоит каждый раз ждать до последнего», — приводит слова Клебо NRK.
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