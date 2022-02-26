«Не то, чем можно гордиться». Клебо — о выступлении норвежских лыжников на Олимпиаде-2022

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал неудачное выступление сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Это не то, что мы хотели видеть по итогу. Не думаю, что это то, чем мы можем гордиться. Учитывая, что Олимпийские игры проходят раз в четыре года, мы должны были выступить не так. Это самые важные соревнования, в которых мы принимали участие. Показывать такие результаты – далеко не оптимально.

Как лыжники мы не должны были допускать такой утечки энергии. Это не соответствует нашим ожиданиям. Я сосредоточился на себе и на том, что я делаю, потратил много времени. Рад, что у меня получилось. Вы не можете тратить время на что-то другое, по крайней мере, не на Олимпийских играх. Они проходят раз в четыре года. Там есть лишь одна вещь, которая имеет значение – это медаль.

Кто виноват в плохих результатах? Думаю, это комплексная проблема. Вообще, сложно сказать. Если вникнуть в подробности подготовки, то, возможно, получится найти чёткий ответ. Его нужно искать, в этом сомнений нет. Мы не можем всё оставить как есть», — приводит слова Клебо NRK.