Уайлд ответил подписчику, назвавшему его «довольным тем, что сейчас происходит на Украине»
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Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд показал переписку с подписчиком, который обвинил его в том, что Уайлд не отказался от гражданства России после начала проведения спецоперации на Украине.
Публикация доступна в «сториз» в «инстаграме» Вика Уайлда в течение 24 часов.
Подписчик: Надеюсь, ты сейчас рад, что представлял Россию на Олимпиаде.
Уайлд: Буду выступать за них и в Милане-2026.
Подписчик: Здорово знать, что ты доволен тем, что людей убивают на Украине прямо сейчас.
Уайлд: Вовсе нет. Совершенно точно, это ужасные дни для россиян. Но я могу контролировать только свои действия. То же самое и для тебя. Будь хорошим человеком, будь добрым ко всем вокруг. Это, правда, всё, что ты или я можем сделать, в конце концов.
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