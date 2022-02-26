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Только две российские лыжницы из семи прошли квалификацию спринта на этапе КМ в Лахти

Только две российские лыжницы из семи прошли квалификацию спринта на этапе КМ в Лахти
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В Лахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершились квалификационные спринтерские забеги свободным стилем у женщин.

В тридцатку лучших, преодолевших квалификацию, вошли лишь двое россиянок: Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

Остальные россиянки: Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук и Христина Мацокина не смогли преодолеть пролог.

Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап. Лахти
Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.17,37
2. Джессика Диггинс (Франция) – отставание 6,71 секунды
3. Наталья Непряева (Россия) +7,59
18. Татьяна Сорина (Россия) +13,98
39. Ольга Кучерук (Россия) + 20,58
41. Екатерина Смирнова (Россия) +21,47
53. Христина Мацокина (Россия) +25,08
55. Анастасия Рыгалина (Россия) +26,82
58. Юлия Ступак (Россия) +27,79.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 8, Лахти, Финляндия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
26 февраля 2022, суббота. 13:00 МСК
Окончено
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