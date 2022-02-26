Только две российские лыжницы из семи прошли квалификацию спринта на этапе КМ в Лахти

В Лахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершились квалификационные спринтерские забеги свободным стилем у женщин.

В тридцатку лучших, преодолевших квалификацию, вошли лишь двое россиянок: Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

Остальные россиянки: Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук и Христина Мацокина не смогли преодолеть пролог.

Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап. Лахти

Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.17,37

2. Джессика Диггинс (Франция) – отставание 6,71 секунды

3. Наталья Непряева (Россия) +7,59

18. Татьяна Сорина (Россия) +13,98

39. Ольга Кучерук (Россия) + 20,58

41. Екатерина Смирнова (Россия) +21,47

53. Христина Мацокина (Россия) +25,08

55. Анастасия Рыгалина (Россия) +26,82

58. Юлия Ступак (Россия) +27,79.