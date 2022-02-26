В полиции Лахти прокомментировали провокации в адрес российских лыжников

В департаменте полиции Финляндии в Лахти прокомментировали сообщение российских лыжников о том, что местные жители провоцируют их под окнами отеля.

Об этом заявил российский комментатор Дмитрий Губерниев, он опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором запечатлено, как неизвестные, проезжая мимо отеля с россиянами, нажимают на гудок своих автомобилей и показывают плакаты из окон.

«Прошлой ночью в Лахти состоялась автомобильная демонстрация с участием 12 легковых автомобилей. Процессия шла собственным ходом, но мы получили одно заявление о деструктивной деятельности в центре залива», — приводит слова представителя органов Ilta-Sanomat.

Сегодня в Лахти стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Его откроют спринтерские гонки свободным стилем.