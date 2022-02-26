Глеб Ретивых: мне всего лишь нужна была пауза в 10 дней. Обидно, что так получилось
Поделиться
Призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых оценил свою форму перед стартом на восьмом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Ретивых пропустил Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).
«Состояние хорошее, даже не буду бояться говорить — неважно, как пройдёт день. Обидно, что так получилось. Когда после «Тур де Ски» приехал домой, мне всего лишь нужна была пауза в 10 дней, и я опять вошёл в свою замечательную форму, которая у меня всегда есть в феврале. Жизнь продолжается, и всё это уже прошедшее.
В Финляндии всегда тяжёлые трассы. Как обычно, всё будет зависеть от последнего финишного спуска. С утра минус четыре — думаю, что будет хорошо, жёсткая лыжня. Будем стараться вернуться в топ-ряды», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».
Комментарии
- 26 февраля 2022
-
14:06
-
14:01
-
13:54
-
13:42
-
13:40
-
13:30
-
13:24
-
13:20
-
13:19
-
13:15
-
13:15
-
11:57
-
11:40
-
11:28
-
11:07
-
10:11
-
10:02
-
09:00
-
00:52
-
00:13
- 25 февраля 2022
-
23:26
-
22:06
-
21:53
-
21:46
-
21:03
-
20:51
-
19:33
-
19:26
-
19:16
-
16:40
-
16:17
-
15:48
-
14:06
-
13:55
-
13:11
Партнерский контент