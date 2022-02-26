Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Глеб Ретивых: мне всего лишь нужна была пауза в 10 дней. Обидно, что так получилось

Глеб Ретивых: мне всего лишь нужна была пауза в 10 дней. Обидно, что так получилось
Комментарии

Призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых оценил свою форму перед стартом на восьмом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Ретивых пропустил Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

«Состояние хорошее, даже не буду бояться говорить — неважно, как пройдёт день. Обидно, что так получилось. Когда после «Тур де Ски» приехал домой, мне всего лишь нужна была пауза в 10 дней, и я опять вошёл в свою замечательную форму, которая у меня всегда есть в феврале. Жизнь продолжается, и всё это уже прошедшее.

В Финляндии всегда тяжёлые трассы. Как обычно, всё будет зависеть от последнего финишного спуска. С утра минус четыре — думаю, что будет хорошо, жёсткая лыжня. Будем стараться вернуться в топ-ряды», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022