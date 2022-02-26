Вероника Степанова снялась со спринта на молодёжном чемпионате мира в Лигне
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Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что не примет участия в финальной стадии конькового спринта на чемпионате мира среди молодёжи, который проходит в Лигне (Норвегия).
«Сегодня не мой день. С финала спринта U23 пришлось сняться после квалификации. Видимо, акклиматизация после Пекина. Надеюсь завтра в смешанной эстафете всё-таки пробежать», — написала Степанова в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Степановой.
Ранее в Лигне Степанова завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 10 км классическим ходом.
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