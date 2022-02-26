Большунов, Ретивых, Терентьев и Ардашев прошли квалификацию спринта на этапе КМ в Лахти

В Лахти (Финляндия) завершилась квалификация мужского спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира. Её выиграл представитель Франции Лука Шанава, второй результат показал лидер общего зачёта КМ норвежец Йоханнес Клебо.

В прологе приняли участие шестеро российских лыжников: Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Илья Семиков, Сергей Ардашев и Иван Якимушкин. В следующую стадию пробились четверо.

Семиков и Якимушкин не сумели показать результат в топ-30: Иван стал 37-м, Илья — 48-м.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация

1. Лука Шанава (Франция) – 2.57,85

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание +0,61 секунды

3. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +2,52

18. Александр Большунов (Россия) +6,32

20. Глеб Ретивых (Россия) +6,53

24. Александр Терентьев (Россия) +6,79

26. Сергей Ардашев (Россия) +7,63.