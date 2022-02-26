Тренер сборной России Перевозчиков рассказал о состоянии лыжников перед этапом КМ

Тренер сборной России Олег Перевозчиков поделился мыслями о состоянии лыжников национальной команды перед восьмым этапом Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).

«Несмотря на то что небольшой промежуток времени довелось дома побыть, конечно, тяжело. Мало времени для отдыха, и тяжело после той нагрузки, которую довелось переварить на Олимпиаде. Но думаю, что всё нормально. Судя по виду, все готовы, все настроены», — сказал Перевозчиков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в Лахти (Финляндия) завершилась квалификация мужского спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира.

В прологе приняли участие шестеро российских лыжников: Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Илья Семиков, Сергей Ардашев и Иван Якимушкин. В следующую стадию пробились четверо.

Семиков и Якимушкин не сумели попасть в топ-30: Иван стал 37-м, Илья — 48-м.