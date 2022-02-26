Норвежец Пол Голберг: верю, что руководители моей страны всё делают правильно

Действующий чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал заявление федерации лыжных видов спорта Норвегии, которая призвала российских спортсменов воздержаться от участия в соревнованиях на территории Норвегии из-за военного конфликта России и Украины.

«Я хотел бы воздержаться от комментариев, потому что это не в моей компетенции. Так сложно понять, что происходит. Но я верю, что во всяком случае те, кто руководит моей страной, делают всё правильно. И я сочувствую российским спортсменам, которые непричастны ко всему этому», — приводит слова Голберга NRK.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) лишила Тюмень права проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам.