Норвежец Пол Голберг: верю, что руководители моей страны всё делают правильно
Поделиться
Действующий чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал заявление федерации лыжных видов спорта Норвегии, которая призвала российских спортсменов воздержаться от участия в соревнованиях на территории Норвегии из-за военного конфликта России и Украины.
«Я хотел бы воздержаться от комментариев, потому что это не в моей компетенции. Так сложно понять, что происходит. Но я верю, что во всяком случае те, кто руководит моей страной, делают всё правильно. И я сочувствую российским спортсменам, которые непричастны ко всему этому», — приводит слова Голберга NRK.
Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) лишила Тюмень права проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам.
Комментарии
- 26 февраля 2022
-
15:27
-
15:19
-
14:52
-
14:41
-
14:27
-
14:14
-
14:06
-
14:01
-
13:54
-
13:42
-
13:40
-
13:30
-
13:24
-
13:20
-
13:19
-
13:15
-
13:15
-
11:57
-
11:40
-
11:28
-
11:07
-
10:11
-
10:02
-
09:00
-
00:52
-
00:13
- 25 февраля 2022
-
23:26
-
22:06
-
21:53
-
21:46
-
21:03
-
20:51
-
19:33
-
19:26
-
19:16
Партнерский контент