Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Янг: мне жаль российских спортсменов, но Норвегия предложила единственное верное решение

Янг: мне жаль российских спортсменов, но Норвегия предложила единственное верное решение
Комментарии

Британский лыжник Эндрю Янг прокомментировал заявление федерации лыжных видов спорта Норвегии, которая призвала российских спортсменов воздержаться от участия в соревнованиях на территории Норвегии из-за военного конфликта России и Украины.

Янг пробился в четвертьфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), где в числе прочих поборется с россиянином Глебом Ретивых.

«Мне жаль российских спортсменов, потому что не они хотели, чтобы ситуация сложилась подобным образом. Но, учитывая развитие событий в мире, считаю, что это единственное верное решение», — приводит слова Янга NRK.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) по той же причине лишила Тюмень права проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам.

«Надеюсь, это не отразится на российских лыжниках». У Тюмени отобрали финал Кубка мира «Надеюсь, это не отразится на российских лыжниках». У Тюмени отобрали финал Кубка мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022