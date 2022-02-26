Янг: мне жаль российских спортсменов, но Норвегия предложила единственное верное решение

Британский лыжник Эндрю Янг прокомментировал заявление федерации лыжных видов спорта Норвегии, которая призвала российских спортсменов воздержаться от участия в соревнованиях на территории Норвегии из-за военного конфликта России и Украины.

Янг пробился в четвертьфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), где в числе прочих поборется с россиянином Глебом Ретивых.

«Мне жаль российских спортсменов, потому что не они хотели, чтобы ситуация сложилась подобным образом. Но, учитывая развитие событий в мире, считаю, что это единственное верное решение», — приводит слова Янга NRK.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) по той же причине лишила Тюмень права проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам.