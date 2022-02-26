Менеджер норвежцев: мы не можем решать, кто достоин выходить на старт, а кто — нет

Менеджер федерации лыжных видов спорта Норвегии Терье Лунд высказался о намерении запретить россиянам участвовать в соревнованиях на территории Норвегии.
Примечательно, что слова Лунда были записаны до заявления федерации, в котором чиновники призвали россиян не стартовать в Норвегии.
«Мы не можем гарантировать безопасность. Нам нужно обсудить это с полицией, власти должны помочь нам в обеспечении безопасности. Мы уже ведём с ними диалог. Вчера у нас была дискуссия, она ещё не закончена.
Мы не можем как единоличный организатор принимать решения о том, кто может выходить на старт, а кто – нет. Это должно сделать международное лыжное сообщество. Если в отношении российских спортсменов и будут введены какие-либо санкции, то за этим должен стоять единый международный орган.
Мы не можем создать ситуацию, в которой они смогут стартовать на одном этапе, а на другом – нет. Если что-то и будет сделано, то только на международном уровне», — приводит слова Лунда NRK.
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