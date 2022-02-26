Российская лыжница Мекрюкова завоевала бронзу молодёжного чемпионата мира в спринте

В Лигне (Норвегия) на молодёжном чемпионате мира по лыжным гонкам завершился женский спринт. Победительницей соревнований стала шведка Моа Ханссон. Второе место заняла полька Моника Скиндер. Тройку лучших замкнула представительница России Наталья Мекрюкова.

Ханссон преодолела дистанцию за 2 минуты 34,79 секунды. Скиндер уступила ей 0,49 секунды. Отставание Мекрюковой от серебряной медали составило 0,01 секунду.

Ещё одна представительница России Анна Грухвина стала в финальном заезде женского спринта пятой (+8,07).

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира.

Лигне (Норвегия). Спринт, женщины. Финал

1. Моа Ханссон (Швеция) — 2.43,89.

2. Моника Скиндер (Польша) + 0,49.

3. Наталья Мекрюкова (Россия) + 0,50...

5. Анна Грухвина (Россия) +8,07.