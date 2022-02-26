Филимонов выиграл серебряную медаль в спринте на молодёжном чемпионате мира по лыжам

В Лигне (Норвегия) на молодёжном чемпионате мира по лыжным гонкам завершился мужской спринт. Победителем соревнований стал швейцарец Валерио Гронд. Второе место занял российский лыжник Денис Филимонов. Тройку лучших замкнул представитель Норвегии Магнус Хаабрекке.

Гронд преодолел дистанцию за 2 минуты 14,95 секунды. Филимонов уступил ему 0,41 секунды. Отставание Хаабрекке от лидера составило 0,67 секунды.

Ещё один представитель России Иван Горбунов стал в финальном заезде мужского спринта пятым (+5,33).

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира.

Лигне (Норвегия). Спринт, мужячины. Финал

1. Валерио Гронд (Швейцария) — 2.14,95.

2. Денис Филимонов (Россия) +0,41.

3. Магнус Хаабрекке (Норвегия) +0,67…

5. Иван Горбунов (Россия) +5,33.