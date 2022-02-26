Тренер шведских лыжников критически высказался о нежелании Норвегии принимать россиян

Тренер дистанционной группы Швеции по лыжным гонкам Ларс Оберг прокомментировал заявление федерации лыжных видов спорта Норвегии, которая призвала российских спортсменов воздержаться от участия в соревнованиях на территории Норвегии из-за военного конфликта России и Украины.

«Мне это не нравится. Спорт должен быть дружественным, он не должен быть местом, где используют политические средства. В принципе, я против этого, но сейчас мы все находимся в исключительной ситуации.

Мы обсуждали это решение Норвегии, но я не хочу раскрывать наше отношение к нему», — приводит слова Оберга Expressen.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) лишила Тюмень права проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам.