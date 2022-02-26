Непряева попала в полуфинал спринта на этапе КМ в Лахти к трём шведским лыжницам

Наталья Непряева стала единственной российской лыжницей, которой удалось пробиться в полуфинал спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира в финском Лахти. Другая россиянка Татьяна Сорина выбыла из соревнований на стадии четвертьфиналов.
Соперницами Непряевой в первом полуфинале будут Йонна Сундлинг (Швеция), Майя Дальквист (Швеция), Эмма Рибом (Швеция), Надине Фендрих (Швейцария) и Катержина Янатова (Чехия).
Непряева стала второй во втором четвертьфинале с результатом 3.26,42. В заезде этой стадии она уступила лишь Йонне Сундлинг, которая финишировала на 0,25 секунды быстрее Натальи.
Напомним, остальные россиянки – Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук и Христина Мацокина – не смогли преодолеть пролог спринта.
- 26 февраля 2022
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