В Федерации прыжков с трамплина России допустили пропуск этапов Кубка мира в Норвегии

Дмитрий Дубровский, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, отреагировал на заявление федерации лыжных видов спорта Норвегии, которая призвала российских спортсменов воздержаться от участия в соревнованиях на территории Норвегии из-за военного конфликта России и Украины.

«До нас дошла эта информация. Норвежцы не совсем будут рады видеть нас. Мы руководствуемся решением совета FIS, по которому российские спортсмены могут принимать участие в соревнованиях, но под фанфары и флагом FIS, без нашего флага и гимна.

В понедельник нами будет принято решение. Если почувствуем давление, то что-то решим. Пока всё спокойно. Остаются норвежские этапы и финал в Словении. Соревнования проходят под эгидой Международной федерации, а не норвежской. Посмотрим. Мы готовы в теории пропустить этапы. Подождём развития событий», — сказал Дубровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.