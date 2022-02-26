Наталья Непряева прошла в финал спринта на этапе КМ в Лахти. Там будут 3 шведских лыжницы

В Лахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершились полуфинальные спринтерские забеги свободным стилем у женщин.

В финал в этом виде программы вышла россиянка Наталья Непряева. Она показала второе время среди лаки-лузеров, тем самым попав в финал (3.19,84). Вместе с Непряевой в таком же статусе в решающий заезд попала шведка Майя Дальквист.

Состав женского спринтерского финала выглядит следующим образом: Йонна Сундлинг (Швеция), Анамария Лампич (Словения), Джессика Диггинс (США), Эмма Рибом (Швеция), Майя Дальквист (Швеция), Наталья Непряева (Россия).

Российские лыжницы Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук и Христина Мацокина не смогли преодолеть пролог. Татьяна Сорина выбыла на стадии четвертьфиналов, не попав в число лаки-лузеров.