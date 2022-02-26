Судьи дисквалифицировали Пеллегрино со спринта на этапе КМ в Лахти. Он выиграл полуфинал
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Итальянский лыжник, серебряный призёр ОИ-2022 в спринте Федерико Пеллегрино был дисквалифицирован за опасный манёвр в полуфинале спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам.
Итальянец протиснулся между соперниками на крутом повороте, Пеллегрино не упал, однако, по мнению арбитров, заступил за разметку трассы.
I полуфинальный забег
1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.59,57 (дисквалификация)
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание +0,07 секунды.
3. Лука Шанава (Франция) +0,21.
4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия, LL) +0,30.
5. Эндрю Янг (Великобритания) +0,47.
6. Арно Шотем (Франция) +4,47.
По итогам полуфинальных забегов в финал пробился лишь один россиянин — Глеб Ретивых.
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