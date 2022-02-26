Судьи дисквалифицировали Пеллегрино со спринта на этапе КМ в Лахти. Он выиграл полуфинал

Итальянский лыжник, серебряный призёр ОИ-2022 в спринте Федерико Пеллегрино был дисквалифицирован за опасный манёвр в полуфинале спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Итальянец протиснулся между соперниками на крутом повороте, Пеллегрино не упал, однако, по мнению арбитров, заступил за разметку трассы.

I полуфинальный забег

1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.59,57 (дисквалификация)

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание +0,07 секунды.

3. Лука Шанава (Франция) +0,21.

4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия, LL) +0,30.

5. Эндрю Янг (Великобритания) +0,47.

6. Арно Шотем (Франция) +4,47.

По итогам полуфинальных забегов в финал пробился лишь один россиянин — Глеб Ретивых.