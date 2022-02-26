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Глеб Ретивых пробился в финал спринта на этапе Кубка мира в Лахти

Глеб Ретивых пробился в финал спринта на этапе Кубка мира в Лахти
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В Лахти (Финляндия) прошли полуфинальные забеги мужского спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. По их итогам россиянин Глеб Ретивых квалифицировался в финал.

I полуфинальный забег

1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.59,57 (дисквалификация).
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание +0,07 секунды.
3. Лука Шанава (Франция) +0,21.

II полуфинальный забег

1. Глеб Ретивых (Россия) – 2.59,67.
2. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) – отставание +0,02.
3. Ван Цян (Китай) +0,34.

Финал

Йоханнес Клебо (Норвегия)
Глеб Ретивых (Россия)
Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия)
Лука Шанава (Франция)
Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия, LL)
Ван Цян (Китай, LL).

Отметим, что Пеллегрино получил от судей жёлтую карточку за опасный манёвр в полуфинале и был дисквалифицирован.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 8, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
26 февраля 2022, суббота. 17:10 МСК
Не началось
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