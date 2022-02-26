Международная федерация лыжного спорта не станет отстранять россиян от соревнований
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет запрещать российским спортсменам участвовать в соревнованиях, которые проходят под эгидой этой организации. Россияне смогут продолжить участвовать в этапах Кубка мира и других турнирах.
«Совет FIS чётко изложил позицию федерации в отношении участия России во всех мероприятиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта», — приводит слова представителя пресс-службы FIS ТАСС.
Ранее FIS объявила, что на всех официальных мероприятиях не будут использоваться флаг и гимн России. Россияне будут выступать под символикой FIS. Но Норвежская ассоциация лыжных видов спорта выступила против участия российских спортсменов в соревнованиях, которые пройдут в Норвегии.
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