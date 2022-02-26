Непряева — о поведении Лампич на финише: так нельзя делать, внаглую подрезать

Лидер Кубка мира Наталья Непряева объяснила, почему не смогла побороться за медали в финале конькового спринта на этапе соревнований в Лахти (Финляндия).

«Что случилось с Лампич? Не знаю! Надеюсь, её снимут! Так нельзя делать, внаглую подрезать. Я считаю, за это надо наказывать. Она просто меня подрезала. С ней на финише не говорила, а смысл? Сегодня было тяжело, а в финале — очень тяжело. Немножко не хватило. До этого в забеге чувствовала себя достаточно уверенно, а в финале подвисла.

Караулила Диггинс в начале? Нет. Как вышла плохо со старта, так и не могла выбраться, меня не пускали. С Сундлинг можно было бороться, но надо быть чуть сильнее.

У меня была и есть задача за счёт спринтов увеличивать отрыв в общем зачёте Кубка мира, потому что в гонках Эбба очень сильна. Конечно, и я не промах (смеётся). За счёт спринтов у меня есть небольшое преимущество. Надеюсь, что это поможет удержать отрыв, хотя хотелось бы его увеличить.

Что касается разделки, завтра посмотрим. Пока отдала все силы. Приду домой, буду восстанавливаться», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».