Видеообзор женского конькового спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти

Российские лыжницы остались без медалей в спринтерской гонке свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук и Христина Мацокина не смогли преодолеть квалификацию. Татьяна Сорина финишировала третьей в своём четвертьфинальном забеге, но не смогла попасть в число лаки-лузеров.
Единственной россиянкой в финале стала Наталья Непряева, занявшая шестое место. Непряева пыталась подняться выше на финишной прямой, но словенка Анамария Лампич подрезала её, встав на лыжню перед россиянкой.
Тройку призёров составили шведские лыжницы — Йонна Сундлинг, Эмма Рибом и Майя Дальквист.
Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.
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