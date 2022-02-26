Видеообзор женского конькового спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти

Российские лыжницы остались без медалей в спринтерской гонке свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук и Христина Мацокина не смогли преодолеть квалификацию. Татьяна Сорина финишировала третьей в своём четвертьфинальном забеге, но не смогла попасть в число лаки-лузеров.

Единственной россиянкой в финале стала Наталья Непряева, занявшая шестое место. Непряева пыталась подняться выше на финишной прямой, но словенка Анамария Лампич подрезала её, встав на лыжню перед россиянкой.

Тройку призёров составили шведские лыжницы — Йонна Сундлинг, Эмма Рибом и Майя Дальквист.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.