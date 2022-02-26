Столкновение Ретивых с китайцем и победа Клебо — в видеообзоре спринта на этапе КМ в Лахти

Российские лыжники остались без медалей в спринтерской гонке свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). До четвертьфинала добрались четверо, однако дальнейшую борьбу за медали продолжил только Глеб Ретивых. Сергей Ардашев, Александр Терентьев и Александр Большунов не сумели выйти в полуфинал.

Единственным россиянином в финале стал Глеб Ретивых, занявший пятое место. На повороте после выхода из одного из последних подъёмов китаец Ван Цян занял неудачную траекторию, столкнулся с россиянином и упал. Ретивых потерял из-за этого инцидента ценные секунды и упустил момент для финишного рывка.

Победу одержал лидер общего зачёта Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Серебряную медаль завоевал француз Лука Шанава. Тройку призёров замкнул норвежец Синдре Бьёрнестад Скар.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.