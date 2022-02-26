«Мы спортсмены, а не солдаты». Сорин — о нежелании Норвегии видеть россиян на этапах КМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин отреагировал на нежелание норвежской ассоциации лыжных видов спорта видеть российских спортсменов на этапах Кубка мира в Драммене и Осло, которые пройдут на первой неделе марта.

По решению FIS, Норвегия не может оказать россиянам в праве на участие в гонках Кубка мира, поэтому норвежская ассоциация заявила, что не будет рада видеть лыжников из России.

«Я очень разочарован, что норвежская ассоциация выразила такое желание. Могу понять, что никто не хочет ехать на Кубок мира в Тюмень, но не понимаю, что происходит здесь с нами.

Мы российские спортсмены. Мы здесь, мы не на войне. Мы спортсмены, а не солдаты. Может, они думают, что у нас есть оружие. Мы хотим мира, и для меня это выглядит очень странно.

Едем ли мы на соревнования в Норвегию? Конечно. Я еду в Драммен в понедельник. Мы будем соревноваться в Драммене, а затем в Хольменколлене», — приводит слова Сорина NRK.