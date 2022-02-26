Синдре Бьёрнестад Скар отреагировал на нежелание Норвегии видеть россиян на этапах КМ

Лыжник сборной Норвегии Синдре Бьёрнестад Скар высказался о нежелании федерации лыжных видов спорта его страны видеть российских лыжников на этапах Кубка мира в Драммене и Хольменколлене, которые пройдут в начале марта.

«Конечно, я на 100 процентов против всего того, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Это совершенно немыслимо. Но при этом я также не думаю, что наличие у лыжников российского паспорта означает, что их надо наказывать и лишать возможности заниматься своей работой. В каком-то смысле, думаю, что это немного несправедливо», — приводит слова Синдре Бьёрнестада Скара NRK.

Ранее FIS разрешила российским лыжникам продолжить участие в Кубке мира без использования гимна и флага.