Йоханнес Клебо поддержал решение норвежской федерации в отношении российских лыжников

Лыжник сборной Норвегии Йоханнес Клебо высказался о нежелании федерации лыжных видов спорта его страны видеть российских лыжников на этапах Кубка мира в Драммене и Хольменколлене, которые пройдут в начале марта.

«Как спортсмену мне хочется, чтобы все сильнейшие выходили на старт. Мы тренируемся весь год, чтобы участвовать в соревнованиях, а потом хотим соревноваться с сильнейшими. В то же время я поддерживаю позицию лыжной ассоциации. Без сомнений, из-за того, что происходит на Украине, Россию следует наказать. Я решительно осуждаю это и считаю, что ассоциация заняла верную позицию», — приводит слова Клебо NRK.

Ранее FIS разрешила российским лыжникам продолжить участие в Кубке мира без использования гимна и флага.