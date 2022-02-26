Йоханнес Клебо поддержал решение норвежской федерации в отношении российских лыжников
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Лыжник сборной Норвегии Йоханнес Клебо высказался о нежелании федерации лыжных видов спорта его страны видеть российских лыжников на этапах Кубка мира в Драммене и Хольменколлене, которые пройдут в начале марта.
«Как спортсмену мне хочется, чтобы все сильнейшие выходили на старт. Мы тренируемся весь год, чтобы участвовать в соревнованиях, а потом хотим соревноваться с сильнейшими. В то же время я поддерживаю позицию лыжной ассоциации. Без сомнений, из-за того, что происходит на Украине, Россию следует наказать. Я решительно осуждаю это и считаю, что ассоциация заняла верную позицию», — приводит слова Клебо NRK.
Ранее FIS разрешила российским лыжникам продолжить участие в Кубке мира без использования гимна и флага.
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