Вальнес назвал сигналом участие в Кубке мира капитана Росгвардии Большунова

Лыжник сборной Норвегии Эрик Вальнес высказался о нежелании федерации лыжных видов спорта его страны видеть российских лыжников на этапах Кубка мира в Драммене и Хольменколлене, которые пройдут в начале марта.

Вальнес сожалеет, что спорт может стать ареной для санкций, однако видит нежелательную символику в том, что капитан Росгвардии Александр Большунов посещает другие страны и соревнуется во время конфликта России с Украиной.

«В этом есть тяжёлая символика. Это сигнал. Тут уже определённым образом смешиваются политика и спорт. Это сложно. Очень жаль, что так получилось», — приводит слова Вальнеса NRK.

Ранее FIS разрешила российским лыжникам продолжить участие в Кубке мира без использования гимна и флага.