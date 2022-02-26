Организаторы этапа КМ в Драммене заявили о нежелательности участия российских лыжников

Организаторы спринтерского этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене, который должен пройти 3 марта, заявили о нежелательности участия россиян в гонке, а также призвали норвежскую Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) содействовать исключению участия России.
«Организаторы спринта в Драммене заявляют Федерации лыжных видов спорта Норвегии и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о нежелательности участия российских спортсменов в лыжном спринте в Драммене в следующий четверг.
Мы настоятельно рекомендуем обеим федерациям предпринять необходимые шаги для того, чтобы россияне не были допущены. Мы убеждены, что спортивный мир предпримет необходимые шаги, чтобы исключить участие России», – приводит слова главы оргкомитета Гейрра Киле drm24.
- 26 февраля 2022
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