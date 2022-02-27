Обнародованы стартовые номера россиянок в классической разделке на этапе КМ в Лахти
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Опубликован протокол со стартовыми номерами лыжниц в классической разделке на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Гонка состоится 27 февраля, начало — в 13:30 мск.
Первой среди россиянок стартует Анастасия Рыгалина, получившая 14-й номер. 18-й на старт отправится Екатерина Смирнова, а сразу за ней — Мария Истомина. Наталья Непряева начнёт гонку 36-й, а Христина Мацокина — 49-й. Татьяна Сорина стартует 56-й, Ольга Кучерук — 59-й.
В общем зачёте Кубка мира лидирует россиянка Наталья Непряева. На второй позиции располагается шведка Эбба Андерссон, на третьей — американка Джессика Диггинс. На Олимпиаде в Пекине сборная России в лыжных гонках завоевала 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды.
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