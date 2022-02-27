FIS расследует дело Климова, который показал на камеру российский флаг на турнире в Лахти

Международная федерация лыжного спорта (FIS) расследует инцидент с лыжником Евгением Климовым, который показал на камеру российский флаг после гонки командного турнира в финском Лахти, сообщает Sport.pl.

Напомним, после гонки Климов показал на камеру российский флаг, который был нанес на его перчатках. При этом, источник сообщает, на перчатках россиянина были нанесены только логотипы производителей экипировки или спонсоров. Климов нанёс флаг на перчатки перед стартом субботнего турнира.

Отмечается, дело с участием Климова уже передали в FIS.

Ранее FIS в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) запретила российским спортсменами выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с использованием гимна страны.