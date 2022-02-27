Фрида Карлссон высказалась о нежелании Норвегии принимать российских лыжников

Чемпионка мира в эстафете, победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала заявление федерации лыжных видов спорта Норвегии, которая призвала российских спортсменов воздержаться от участия в соревнованиях на территории Норвегии из-за военного конфликта России и Украины.

«Они не имеют к этому прямого отношения, но выступают под российским флагом. Но я считаю, что решение должно быть за FIS, а не за организаторами, потому что это международные соревнования», — приводит слова Карлссон SVT.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) лишила Тюмень права проведения финала Кубка мира, но разрешила российским лыжникам продолжить участие в Кубке мира без использования гимна и флага.