Швед Маркус Грате оценил нежелание Норвегии принимать российских лыжников

Шведский лыжник Маркус Грате прокомментировал заявление федерации лыжных видов спорта Норвегии, которая призвала российских спортсменов воздержаться от участия в соревнованиях на территории Норвегии из-за военного конфликта России и Украины.

По мнению Грате, решение норвежцев слишком жёсткое, и россияне должны принимать участие в этапах Кубка мира, в том числе приехать в шведский Фалун.

«Они (русские) ещё не решили, что пойдут на войну, но они сделают то, что решит их страна. Думаю, они должны быть подавлены последними событиями», — приводит слова Грате SVT.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) лишила Тюмень права проведения финала Кубка мира, но разрешила российским лыжникам продолжить участие в Кубке мира без использования гимна и флага.